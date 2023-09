Bia Haddad e Viktoria Azarenka vencem e se classificam para às quartas

No US Open, o Brasil contará com duas duplas nas quartas de final. Além de Luisa Stefani, Bia Haddad Maia também conquistou a vitória nas oitavas de final das duplas femininas. Ela faz parceria com a bielorrussa Victoria Azarenka e derrotou a dupla composta por Kato Miyu e a Aldila Sutjidai por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Assim, Bia Haddad e Victoria Azarenka asseguraram vaga nas quartas de final da categoria de duplas femininas no US Open. O próximo desafio será a dupla formada pela alemã Laura Sigmund e a russa Vera Zvonareva.

Além disso, nas quartas de final, Luisa Stefani se juntará à estadunidense Jennifer Brady para enfrentar a parceria polonesa de Magda Linette e a norte-americana Bernarda Pera.