Bia Haddad está confirmada na chave individual do US Open

Após se despedir de Wimbledon por conta de uma lesão, Bia Haddad já está de olho no próximo desafio: o US Open, último Grand Slam da temporada. Recentemente, a organização do prestigiado torneio norte-americano revelou a lista de inscritos, na qual a brasileira ocupa a 13ª posição no ranking da WTA. Ela assume o papel de única representante do Brasil na chave simples do torneio, e está determinada a mostrar sua melhor performance e representar o país com grande orgulho.

A lista das jogadoras femininas no US Open é liderada pela polonesa Iga Swiatek. Na sequência, está a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina, que foi a adversária da brasileira na fatídica partida das oitavas de final em Wimbledon. A tcheca Marketa Vondrousova, que se sagrou campeã na grama sagrada, ocupa a décima posição no ranking.

Apesar de obter grandes desempenhos em Roland Garros e Wimbledon, Bia Haddad não teve o mesmo sucesso em quadras duras. No Australian Open deste ano, sua jornada foi interrompida logo na estreia pela espanhola Nuria Parrizas-Dias. Além disso, no mais recente US Open, a brasileira foi eliminada na segunda rodada pela canadense Bianca Andreescu.