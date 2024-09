Bia Haddad perde para Karolina Muchova e se despede do US Open

Bia Haddad nas quartas de final do US Open - Foto: Sarah Stier/ AFP

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 no ranking da WTA, foi eliminada nas quartas de final do US Open nesta quarta-feira (4), ao ser derrotada pela tcheca Karolina Muchova (N.52).

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 25 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

Apesar do resultado negativo, Bia alcançou um feito histórico. A última vez que uma mulher nascida no Brasil avançou às quartas de final do Grand foi na edição de 1968, há 56 anos, com a histórica Maria Esther Bueno.