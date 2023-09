Bia Haddad sofre acidente em hotel e está fora do WTA 1000, no México

Bia Haddad sofreu um incidente no hotel que resultou em pontos nas mãos. A principal tenista brasileira do momento estava em Guadalajara, no México, prestes a iniciar sua participação no torneio WTA 1000 da cidade. Ela mesma compartilhou a notícia em suas redes sociais.

“Ao sair do banho e abrir o box do chuveiro a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos (entre eles nas duas mãos) e infelizmente não poderei jogar aqui no México”, disse a tenista.

Bia Haddad estava programada para fazer sua estreia no WTA 1000 de Guadalajara às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 18. Atualmente ocupando a 18ª posição no ranking, a tenista brasileira era a nona cabeça de chave do torneio e teria como adversária na primeira rodada a norte-americana Danielle Collins, que ocupa a 34ª posição no ranking.