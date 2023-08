Bia Haddad vence campeã de 2017 e avança de fase

Bia Haddad disputou uma das partidas mais vibrantes do dia, com duração de 2 horas e 56 minutos, diante da americana Sloane Stephens, nesta segunda-feira, 28.

A paulistana de 27 anos, número 19 do ranking da WTA, derrotou Stephens (36ª), campeã do US Open de 2017, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, e avançou para a segunda rodada do último Grand Slam do ano no tênis, agora Bia enfrentará, novamente, uma americana, Taylor Townsend.

Após vencer sem dificuldades o primeiro set, a brasileira encarou uma segunda parcial bem mais acirrada, vendo a americana empatar a partida diante da torcida que não estava ao seu favor. Apesar do ocorrido, Bia manteve o psicológico equilibrado e não se deixou abalar com a reação da adversária, vencendo a partida no tie break, por 2 a 1.

Apesar de jogar contra uma tenista 'da casa', Bia agradeceu a presença de torcedores brasileiros:

"Muito obrigada por todo o apoio. Tem muita gente de todo o Brasil aqui. E fico muito honrada de poder representar vocês [...]. É uma gratidão muito grande poder sentir essa atmosfera mesmo estando a muitos quilômetros de casa". Disse a tenista brasileira.

Bia entrará em quadra novamente na quarta-feira, 30 de agosto, apesar de já ter uma adversária definida, a única certeza para a partida é que a brasileira, novamente, precisará ganhar contra a torcida.