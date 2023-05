Bia Haddad vence na estreia do Roland Garros

Bia Haddad brilhou em sua estreia em Roland Garros. Nesta segunda-feira, 29, a brasileira, atualmente número 14 do ranking mundial, dominou a alemã Tatjana Maria na primeira rodada do Grand Slam francês. A tenista conquistou um "pneu" no primeiro set e encerrou a partida com placares de 6/0 e 6/1, em um jogo que durou pouco mais de uma hora.

Demonstrando seu favoritismo, Bia não deu trégua à sua oponente. Com devoluções fortes e com bastante agressividade na rede, a brasileira dominou completamente Maria no primeiro set, conquistando um impressionante resultado com um placar de 6/0. É importante ressaltar que a alemã chegou a ameaçar no último game da parcial, mas Bia, atualmente classificada como a número 14 no ranking da WTA, salvou pontos de quebra e confirmou sua vitória.

No próximo confronto em Roland Garros, Bia Haddad terá como adversária a russa Diana Shnaider, que ocupa atualmente a 108ª posição no ranking da WTA. Na primeira rodada, Shnaider venceu a canadense Rebecca Marino, que está na 81ª posição no ranking mundial.