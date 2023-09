Biel comenta sobre mudança de técnico "voltar ao caminho do triunfo"

Com a chegada de uma nova comissão técnica e agora a frente do comando de Rogério Ceni, o atacante do Bahia, Biel, comentou sobre o atual momento e as expectativas para os próximos jogos do tricolor de aço. Biel afirmou também afirmou que se sente muito bem e está pronto para voltar a jogos os 90 minutos.

Perguntado sobre como o grupo está reagindo a mudança de técnico e o novo momento, Biel afirma que deseja sair desta situação o mais rápido possível. "Os resultados não estavam vindo, não estava saindo como o esperado. Houve uma mudança na comissão técnica e virá uma nova agora, então é dar continuidade ao trabalho como vinha fazendo e melhorar para sair desta situação o mais rápido possível." disse o atacante

Após ficar de fora por um tempo causado por uma lesão, Biel afirmou está se sentindo bem e destacou o bom trabalho do departamento médico do tricolor. “Estou me sentindo muito bem graças a Deus e ao Thiago que fez um trabalho muito bom comigo. Agora é voltar para o gramado 100%, jogar os 90 e o que o técnico pedi para eu fazer, é voltar, fazer o melhor para mim e para o clube”

No início do ano, ainda ao comando de Renato Paiva, Biel fez bons jogos ao lado de Cauly, que hoje está na DM por lesão no joelho, e, ao ser perguntado sobre como isso atrapalha o seu desempenho, o atacante disse que é ruim para o clube todo. “Não é ruim só para mim e sim para o clube todo — o desfalque do Cauly — ele vem sendo destaque do nosso time. Deu certo no inicio do ano e eu gostaria que desse certo também nessa reta final que é muito importante. Espero que ele volte o mais rápido possível, mas agora é dar continuidade para que a gente possa sair desta situação” comentou.

Com a mudança de técnico e os desfalques, Biel, que atual pelas pontas, foi perguntado sobre a possibilidade de jogar de forma centralizada e demonstrou ter disponibilidade para fazer o que o técnico achar melhor para o clube. “Eu já joguei assim — centralizado — mas claro que é um momento novo, no profissional eu nunca tinha jogado por dentro mas agora é fazer o padrão que o técnico pede pra mim, se ele pede para eu ir por dentro ou por fora, eu só quero estar a disposição do Rogério e do Bahia” afirmou Biel

Após a pausa da Data FIFA, o Bahia enfrentará dois adversários diretos na briga pelo rebaixamento, o Coritiba, lanterna da Série A, e o Santos, primeiro time no z4, nos dias 14/09 e 18/09 respectivamente. Para conseguir bons resultados nesses dois jogos, o Bahia não poderá repetir o feito contra o Vasco, no qual, empatou por 1x1 dentro de casa. Segundo as palavras de Biel, agora é o momento de voltar o caminho dos triunfos para sair da zona de perigo. “São jogos muito importantes para a gente, infelizmente demos uma leve tropeçada contra o Vasco dentro de casa mas agora é retomar o caminho aos triunfos, ganhar fora e dar continuidade ao trabalho.” finalizou o atacante