Boateng revela que elogio a Messi foi forçado: "Maior mentira" | A TARDE

Após encerrar sua carreira na temporada passada, o meio-campista Kevin-Prince Boateng abriu o jogo sobre uma situação passada em que contradisse suas próprias convicções ao elogiar Lionel Messi durante sua chegada ao Barcelona, em 2018. Durante sua participação no podcast apresentado pelo ex-zagueiro Rio Ferdinand, o jogador ganês confessou ter rotulado o argentino como o melhor do mundo, apesar de não compartilhar plenamente dessa opinião na época.

"Lembro que quando cheguei ao Barcelona me perguntaram quem era o melhor jogador do mundo. Tive que dizer que era Lionel Messi. Menti. Foi uma das maiores mentiras da minha vida", disse.

Boateng expressou sua grande admiração por Cristiano Ronaldo, com quem Messi competiu pela distinção de melhor jogador do mundo por mais de uma década. No entanto, ao ser contratado pelo Barcelona, clube que ainda tinha Messi em seu elenco naquela época, Boateng optou por não desapontar os torcedores e preferiu não expressar sua verdadeira preferência

"Normalmente digo a verdade, mas menti porque era a única forma de vestir a camisa do Barcelona. Sinto pelos torcedores do Barça, mas sempre apoiei o Real Madrid quando era adolescente. Amo Cristiano Ronaldo. Mas me disseram que teria que dizer isso (sobre Messi), senão, não jogaria", revelou durante o podcast.

Boateng compartilhou detalhes de uma conversa com Messi, na qual o argentino questionou sobre as possíveis dificuldades de marcar gols no futebol italiano - referindo-se à liga de onde Boateng havia chegado e onde Cristiano Ronaldo estava naquele momento, defendendo a Juventus.

"Messi era o capitão, mas não falava muito. Conversamos uma vez nos chuveiros, me perguntou se era difícil fazer gols na Itália, porque Ronaldo estava lá. Demonstrou a rivalidade que tinha", finalizou Boateng.