Bobô pede retorno da torcida mista em audiência pública na Alba

O deputado estadual Bobô (PCdoB), que está presidindo a Comissão do Desporto, Paradesporto e Lazer da Assembleia Legislativa da Bahia, nesta quarta-feira, 13, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE. Ele destacou a importância do retorno da torcida única em um debate que reúne importantes forças do futebol do estado, como o Ministério Público, a Polícia Militar e representantes de Bahia e Vitória.

"Hoje é muito importante em forma de audiência pública, algo que a gente já vinha discutindo há algum tempo e hoje conseguimos organizar para receber os principais atores que debatem esse assunto e que tem autonomia para resolver. É muito importante, nós vamos ter aqui representantes do Ministério Público, da Polícia Militar, do Bahia, do Vitória, da Federação Bahiana", disse Bobô.

Acatando uma recomendação do Ministério Público, a medida da torcida única na Bahia teve início em 2017. Na ocasião, torcedores entraram em conflito cerca de uma hora após um Ba-Vi que terminou com triunfo do Vitória na Arena Fonte Nova. "Que a gente possa ter de volta as torcidas no estádios, que eu entendo que é o mais importante nesse momento, que é pacificar e não afastar, esse é o sentimento nosso", declarou Bobô.

O deputado também falou sobre a importância do retorno do público misto em clássicos e destacou medidas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

"É algo que vem acontecendo no país inteiro, mas São Paulo já resolveu. Hoje nós temos o retorno das torcidas mistas, Rio de Janeiro a mesma coisa, Rio Grande do Sul, que é uma rivalidade muito intensa. A Bahia teve os seus casos isolados de violência, mas não dentro de campo, não é muito comum acontecer", avaliou.

O evento contou com a participação do tenente coronel do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), Elbert Vinhático, do coordenador da Sudesb, Sinval Vieira, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima. As torcidas organizadas Bamor e Os Imbatíveis não enviaram representantes.

Veja vídeo:

Bobô pede retorno da torcida mista em audiência pública na Alba Marcos Valença | Ag. A TARDE