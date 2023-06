Brasil atinge marco histórico de 500 medalhas no Parapan de Jovens

O Brasil conquistou sua 500ª medalha na história dos Parapan de Jovens! O feito ocorreu nesta quarta-feira, 7, em Bogotá, Colômbia, graças à dupla masculina de tênis em cadeira de rodas composta pelo mineiro Luiz Augusto Calixto e pelo paulista Lorenzo Godoy.

Apesar de terem perdido para os argentinos Benjamín Silvetti e Gonzalo Enrique Lazarte por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/1), eles garantiram a medalha de prata. Nesta edição dos Jogos, o Brasil acumula um total de 18 medalhas, sendo 11 de ouro, quatro de prata e três de bronze.

Buscando mais medalhas

A jornada dos atletas brasileiros ainda não chegou ao fim no Parapan de Jovens da Colômbia. Na quinta-feira (08), eles disputarão a medalha de bronze na chave de simples, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Nas semifinais, ocorridas na manhã de quarta-feira, Lorenzo foi derrotado por Gonzalo com parciais de 6/2 e 7/6, enquanto Luiz perdeu para Benjamín por 6/4 e 6/2.

No tênis em cadeira de rodas, na categoria de simples feminina, a atleta mineira Vitória Miranda continua a brilhar ao aplicar sua terceira "bicicleta" (duplo 6/0) na competição, ao vencer a peruana Brenda Panta. Com isso, ela está a apenas uma vitória de conquistar a medalha de ouro. Para alcançar o lugar mais alto do pódio, ela precisará superar a colombiana Paula Meza nesta quinta-feira, também às 11h30.

Além disso, Vitória também está competindo pelo primeiro lugar nas duplas mistas, ao lado de Luiz. Na tarde de quarta-feira, eles derrotaram os peruanos Brenda Panta e Ángel Gonzáles por duplo 6/0. Nesta quinta-feira, às 13h, eles disputarão o título contra os colombianos Dario Sánchez e Paula Meza.

Esporte Coletivo

Nas competições esportivas coletivas, a seleção brasileira teve uma estreia positiva no futebol de cegos ao vencer o México por 4 a 0, em partida realizada no Complexo Compensar. Os gols foram marcados por Anael (2) e Raynã (2), todos no segundo tempo. O time voltará ao campo nesta quinta-feira, às 13h, para enfrentar a Argentina.

No futebol PC, a equipe brasileira continuou sua série de vitórias no Parapan de Jovens ao aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre o Chile, com gols de Ângelo Matheus (4), André Almeida, Gabriel Melo e Gabriel Araújo. Agora, a equipe se prepara para encerrar sua participação na fase de grupos enfrentando a Venezuela, também nesta quinta-feira, às 13h, no Campincito.