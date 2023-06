Brasil avança para o mata-mata do Mundial 3x3 Masculino

O Brasil garantiu nesta quinta-feira, 1º, sua vaga no mata-mata do Mundial de Basquete 3x3. A conquista foi histórica para a equipe masculina da modalidade.

Depois de vencer Madagascar e perder para a Sérvia, a Seleção Brasileira assegurou o segundo lugar do Grupo A e avançou para as oitavas de final do torneio realizado em Viena, na Áustria.

“Tivemos esse luxo de enfrentar a Sérvia, o melhor time do mundo, em um momento como esse, em que já estávamos classificados. Serve de aprendizado. E também de preparação para o mata-mata. Nós jogamos para vencer mas sabíamos o quão difícil era vencer os atuais campeões. Então por enquanto tudo está saindo como planejado. Iremos com certeza crescer mais durante a competição. Pelas possibilidades, devemos enfrentar alguma equipe com nível semelhante ao nosso. Jogo vai ser duro mas confio demais no trabalho que estamos fazendo”, disse o treinador Luca Carvalho.



Esse resultado representa um marco para o basquete masculino 3x3 brasileiro, que, pela primeira vez, alcança essa etapa decisiva. Nas oitavas de final, a Seleção enfrentará uma equipe do Grupo D, composto por Holanda, Suíça, Mongólia ou Hungria. O confronto está marcado para o próximo sábado, 3, ainda sem horário definido.