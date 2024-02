Brasil bate o Equador de virada e avança para o quadrangular final | A TARDE

O Brasil está classificado para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Na tarde desta segunda-feira, 29, a seleção brasileira derrotou o Equador de virada por 2 a 1 e terminou a primeira fase de forma invicta. A partida foi realizada no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Patrik Mercado abriu o placar para os equatorianos aos 13 minutos. Apesar do golpe, o time verde e amarelo teve força para reverter. Após boa jogada individual de Endrick, Marlon Gomes empatou aos 19 da etapa final. Dez minutos depois, o gol da vitória veio com Gabriel Pirani.

Vale salientar que a seleção brasileira é a única do Pré-Olímpico com 100% de aproveitamento. Na primeira rodada, venceu a Bolívia pelo placar mínimo. No segundo jogo, venceu a Colômbia por 2 a 0, além da importante vitória contra os equatorianos. O time canarinho terminará a fase de grupos na primeira posição no Grupo A.

O último do Brasil na primeira fase do Pré-Olímpico está marcado para a próxima quinta-feira, 1º de fevereiro, contra a Venezuela, os donos da casa, às 20h (horário de Brasília).