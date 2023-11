Brasil conhece adversários e Grupo do Pré-Olímpico; Confira | A TARDE

A Seleção Brasileira Olímpica está no grupo A no torneio Pré-Olímpico, de futebol Masculino, que promoverá duas vagas para Paris 2024. O grupo A, além do Brasil, conta com Colômbia, Bolívia e Equador. A competição ocorrerá entre entre janeiro e fevereiro, na Venezuela.

Na sede da Conmebol, no Paraguai, o sorteio foi realizado na manhã desta sexta-feira, colocando duas grandes potencias do futebol sul-americano frente à frente. Argentina e Uruguai jogam no grupo B, além de disputaram também, com Chile, Paraguai e Peru.

As duas melhores seleções de casa grupo, classificam para as semifinais e, na sequência, os finalistas já garantem vaga direta para os Jogos Olímpicos. O Brasil é bicampeão olímpico no futebol masculino. Já no feminino, a seleção brasileira já está com o passaporte carimbado para Paris.

No primeiro amistoso visando o Pré-Olímpico, que ocorreu no dia 7 de setembro, a seleção sub-23 do Brasil, comandada por Ramon Menezes, foi derrotada por 1 a 0 pelo Marrocos. Entretanto, quando deveria acontecer a segunda partida, quatro dias depois, um terremoto assolou o País africano, impossibilitando que a partida ocorresse.

A partir do dia 23, segunda-feira, o Brasil inicia a sua caminhada em busca do ouro, que não vem desde 1987, no Pan de Indianápolis. A primeira partida será contra a Seleção dos Estados Unidos, às 18h, no Estádio Sausalito, em Santiago, onde ocorre os jogos. A partida seguinte será contra a Colômbia, na quinta-feira, 26, às 20h, no Estádio Elías Figueroa Brander. O último confronto da fase de grupos será contra a Seleção de Hunduras no domingo, 29, às 13h.