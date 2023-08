Brasil convoca12 jogadores para a Copa do Mundo de Basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou os jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo Masculina de Basquete. Com 12 atletas na lista, a equipe nacional está se preparando para iniciar sua jornada na sexta-feira, dia 25, marcando o começo do torneio sediado na Indonésia, Japão e Filipinas. O primeiro desafio do time brasileiro está agendado para sábado, dia 26, quando enfrentará o Irã às 6h45 horário de Brasília.



Após a realização de cinco partidas amistosas, a seleção brasileira finalizou seu processo de convocação. O desfecho desse ciclo foi marcado por uma derrota para a Sérvia, ocorrida em Shenzhen, China. O elenco selecionado pelo técnico Gustavo de Conti inclui jogadores experientes e conhecidos pelo amante do basquete, como Marcelinho Huertas, Benite, Raulzinho, Yago, Gui Santos e Cristiano Felício.

No torneio, o Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo. Além do Irã, os desafios serão contra Espanha e Costa do Marfim. Se o Brasil ficar entre os dois melhores, avança para a próxima fase no Grupo H, onde enfrenta França, Canadá, Letônia e Líbano. Se passar desse Grupo H, o Brasil terá mais dois jogos com times do outro grupo, levando em conta os resultados da primeira fase. Só os dois melhores seguem para as quartas de final.

No cenário da Copa do Mundo, estão em jogo sete lugares para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, sendo que duas dessas vagas são reservadas para times das Américas. Para garantir um lugar direto em Paris, sem ter que passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil tem como objetivo alcançar pelo menos a segunda posição no continente, competindo com seleções como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.

Confira a lista de convocados:

Armadores: Marcelo Huertas (Tenerife-ESP), Yago Mateus (Estrela Vermelha-SRB) e Raul Neto (Cleveland Cavaliers-EUA)

Alas/armadores: George de Paula (SESI Franca) e Vitor Benite (Gran Canaria-ESP)

Alas: Guilherme Santos (Golden State Warriors-EUA) e Leonardo Meindl (Tokyo-JPN)

Alas/pivôs: Lucas Dias (SESI Franca), Bruno Caboclo (Venezia-ITA) e Tim Soares (Nagoya-JPN)

Pivôs: Felipe dos Anjos (Andorra-ESP) e Cristiano Felício (Granada-ESP)