Brasil é campeão da primeira edição da Copa das Nações de Futsal

A Seleção Brasileira é campeã da primeira edição da Copa das Nações de Futsal. O título foi conquistado após a vitória contra o Irã por 4 a 2, em partida realizada no domingo, 17. Com quatros vitórias, a amarelinha conquistou o título de forma invicta e com 100% de aproveitamento. Os gols da final foram marcados por Pito (2), Rafa Santos e Matheus.

Após o título, Marquinhos Xavier rasgou elogios aos jogadores e garantiu que o título traz orgulho. "A importância aumenta porque foi uma conquista muito perseguida. Desde a transição com a CBF, buscamos retribuir a confiança que recebemos. Queríamos vencer algo expressivo, voltarmos a ter um destaque grande. Tínhamos adversários qualificados, sabíamos que encontraríamos essa dificuldade. Foi fundamental vencer, ainda mais da forma que foi conduzida. Foram quatro jogos em cinco dias, então o nível de desgaste é bem alto, mas a equipe respondeu bem e conseguimos terminar invictos", avaliou.

O treinador também destacou a importância do presidente da Confederação Brasileira, Ednaldo Rodrigues, que segundo as palavras de Marquinhos, é um grande incentivador.

"Gostaria de fazer um agradecimento especial à CBF, na figura do presidente Ednaldo Rodrigues, pela estrutura e apoio que tem nos dado. É um grande incentivador do nosso futsal. Temos sido muito auxiliados pelos departamentos. Ficamos felizes de devolver a confiança com essa conquista importante", finalizou.

A competição foi sediada na cidade de Sorocaba e contou com as Seleções da Arábia Saudita, Colômbia, Irã, Japão e Paraguai.

Ao fim dos quatro jogos, a Seleção Brasileira garantiu o título da primeira edição da Copa das Nações.

Confira os resultados:

Brasil 2 x 0 Japão

Brasil 3 x 0 Arábia Saudita

Brasil 6 x 2 Paraguai (semifinal)

Brasil 4 x 2 Irã (final)