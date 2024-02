Brasil encara a Argentina por vaga nos Jogos Olímpicos de Paris | A TARDE

E tme clássico valendo a vaga olímpica. Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo, 11, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico de futebol.

Após ser derrotado para o Paraguai e vencer a Venezuela na última rodada, a seleção brasileira está na segunda colocação na fase final da competição, com três pontos ganhos. Se vencer os hermanos, se classifica para as Olimpíadas de Paris. Os dois primeiros colocados terão vaga.

Em caso de empate, o Brasil torceria por um empate entre Venezuela e Paraguai ou por uma vitória dos paraguaios. Se a Argentina vencer, avança aos Jogos Olímpicos e elimina o Brasil.

Com o time sem desfalques, a tendência é que o técnico Ramon Menezes escale o mesmo time que derrotou a seleção venezuelana, com Gabriel Pirani e Maurício no meio de campo, e o trio de atqeue com Gabriel Pec, John Kennedy e Endrick.

Líder do seu grupo, o Brasil teve boa campanha na primeira fase ao vencer a Bolívia (1 a 0), a Colômbia (2 a 0), e o Equador por 2 a 1. Na última partida da fase de grupos, foi superada pela Venezuela (3 a 1). Na abertura do quadrangular final, teve sua segunda derrota seguida com o revés diante do Paraguai (1 a 0).

Os argentinos também terminaram líderes de sua chave na fase de grupos, com duas vitórias e dois empates. A equipe tem o melhor ataque da competição, com 11 gols. No quadrangular, foram dois empates: com a Venezuela ( 2 a 2) e com o Paraguai (3 a 3).