Brasil encara a República Dominicana na Copa do Mundo Sub-20

Após ser derrotado por 3 a 2 para a Itália na estreia, o Brasil precisa pontuar para seguir vivo na Copa do Mundo Sub-20. Logo mais às 18h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, os comandados do técnico Ramon Menezes encaram a República Dominicana, em jogo pela segunda rodada do Grupo D. O adversário vem de derrota contra a Nigéria e também precisa vencer.

Esse será um confronto histórico, já que será a primeira vez que o Brasil a seleção Dominicana na categoria em competições oficiais, contudo se encontraram em amistoso que o time verde e amarelo venceu por 1 a 0, no mês de abril.

O técnico Ramon Menezes ministrou apenas duas sessões de treinamentos para o jogo, onde realizou ajustes no sistema defensivo, que falhou nas bolas aéreas na derrota contra os italianos.

Sobre o time, a linha defensiva deverá ser a mesma. Savinho e Kevin, que foram bem no primeiro jogo e colaboraram com a reação brasileira, são postulantes a estarem entre os titulares. O destaque fica para o atacante Marcos Leonardo, autor dos dois gols na primeira partida.

O Brasil deverá ser escalado com Mycael, Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins (Savinho); Giovani (Kevin), Marcos Leonardo e Guilherme Biro.

Já a Seleção Dominicana deve ir a campo escalada pelo técnico Walter Benitez com Derrig; De La Cruz, Martes Delgado, Somero e Rosario; Genão, Álvarez Víctor e Azcona; Peralta, Gómez de la Cruz e Cuevas López.