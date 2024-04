Brasil estreia contra o Canadá neste sábado; saiba onde assistir | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina entra em campo na tarde deste sábado, 6, pela estreia na nona edição do torneio She Believes Cup contra o Canadá, atual campeão dos Jogos Olímpicos no futebol feminino. A partida ocorre no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos, a partir das 16h30, com transmissão no Sportv.

Esta será a segunda competição oficial que o Brasil fará sob comando do técnico Arthur Elias, que chegou ao grupo após o fim da Copa do Mundo feminina de 2023. Anteriormente, a amarelinha disputou a Copa Ouro, onde venceu cinco jogos e foi à final, perdendo para os Estados Unidos e ficando na segunda colocação.

O Torneio faz parte de um preparatório para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, este que o Brasil já está classificado e busca o ouro inédito. Assim, nestes jogos, o treinador tentará fazer os últimos testes e fechar o grupo para a disputa.



Do outro lado da chave do torneio, o Japão enfrenta as donas da casa. O confronto também acontece neste sábado, às 13h30. Assim, caso avance, uma das duas enfrentará a Seleção feminina na final, que será disputada no dia 9 de abril.

Retrospecto

Ao comando do técnico Arthur Elias, o Brasil já enfrentou o Canadá em duas oportunidades, ambos amistosos, somando uma vitória e uma derrota. Já no apanhado geral, em 30 confrontos, a Seleção venceu em dez ocasiões, enquanto o Canadá venceu 12 e empatou oito partidas.

Ficha técnica:

Data e Horário: 06 de abril, sábado, 16h30 (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Arena, em Atlanta (Estados Unidos)

Onde assistir: Sportv e Globoplay