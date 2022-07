Brasil fatura bicampeonato no Pan-Americano de Ginástica Rítmica

O Brasil conquistou o bicampeonato no Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que acontece na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O conjunto brasileiro chegou aos 62.200 pontos totais, ficando a frente do México.

O grupo das brasileiras é formado por Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Duarte, Gabrielle Silva, Giovanna Silva e Bárbara Galvão. As meninas conquistaram o campeonato com sobras, já no primeiro dia atingiu uma uma pontuação de 33.150 pontos nos cinco arcos.

Nesta sexta-feira, 8, o conjunto voltou a brilhar na série mista, que envolve três bolas e duas fitas, e anotou 29.050. O México marcou 30.150 na série mista e ficou em segundo lugar no geral, com 60.550. Os Estados Unidos faturaram o bronze, marcando 47.850. Esse é o bicampeonato continental do Brasil.