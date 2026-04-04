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Brasil fica em 39º em ranking de desempenho entre as 48 na Copa

Rendimento da Seleção Brasileira é pior do que times como Costa do Marfim e República Tcheca

Marina Branco

Por Marina Branco

04/04/2026 - 8:01 h

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Matheus Cunha contra França
Matheus Cunha contra França -

A Copa do Mundo está chegando, e o Brasil tem motivos para se preocupar. Com o ciclo preparatório encerrado, a Seleção Brasileira fica em 39º no ranking de desempenho e tem o pior aproveitamento entre todas as seleções cabeças de chave do torneio.

Desde a eliminação nas quartas de final da Copa de 2022, para a Seleção da Croácia, o Brasil disputou 35 partidas, somando 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 58 gols marcados e 39 gols sofridos.

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O aproveitamento é de apenas 52,4%, número que coloca a seleção apenas na 39ª posição entre as 48 classificadas para o Mundial.

Pior entre os favoritos

Entre os cabeças de chave, o contraste é ainda mais evidente. A Seleção Argentina lidera com 83,8% de aproveitamento, embalada por título da Copa América de 2024 e liderança nas Eliminatórias.

Outras seleções também aparecem bem à frente, como a Espanha, com 81,2%, a França, com 71,9%, e a Inglaterra, com 72,6%. O Brasil, por outro lado, supera apenas nove seleções classificadas no ranking geral de desempenho.

Desempenho na América do Sul

Mesmo enfrentando adversários semelhantes nas Eliminatórias, o Brasil ficou atrás de várias seleções da CONMEBOL. Na América Latina, a Argentina tem 83,8% de aproveitamento, a Colômbia tem 66,7%, o Equador tem 56,8% e o Uruguai tem 55,3%.

A campanha terminou com a Seleção Brasileira apenas na quinta colocação, com 28 pontos, desempenho abaixo até do ciclo de 2002, ano do penta, quando havia sido terceira.

Ciclo anterior

Em relação ao período pré-Copa de 2022, o contraste é grande. Sob comando de Tite, o Brasil teve 50 jogos, 37 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas, somando 80,7% de aproveitamento, o que marca uma queda de 28,3% para a Copa de 2026. Além disso, foi campeão da Copa América de 2019 e líder das Eliminatórias.

No entanto, mesmo com desempenho abaixo, o Brasil segue como cabeça de chave e uma das seleções mais respeitadas do torneio, precisando provar em campo que pode transformar um ciclo irregular em uma campanha competitiva na Copa.

Ranking de aproveitamento:

  1. Argentina: 83.8%
  2. Marrocos: 82.4%
  3. Espanha: 81.2%
  4. Japão: 80.2%
  5. Senegal: 75.4%
  6. Irã: 74.4%
  7. Argélia: 74%
  8. Portugal: 72.8%
  9. Inglaterra: 72.6%
  10. França: 71.9%
  11. Áustria: 70.4%
  12. Uzbequistão: 69.7%
  13. Colômbia: 66.7%
  14. Austrália: 66.7%
  15. Costa do Marfim: 66%
  16. Noruega: 65.6%
  17. Egito: 65.3%
  18. Croácia: 64.8%
  19. Coreia do Sul: 64.3%
  20. Holanda: 63.2%
  21. Alemanha: 62.4%
  22. Turquia: 62.2%
  23. Bélgica: 62%
  24. República Tcheca: 61.9%
  25. RD Congo: 61.6%
  26. Iraque: 60.4%
  27. Tunísia: 60.1%
  28. México: 59.3%
  29. Haiti: 58.8%
  30. Suécia: 58.1%
  31. Panamá: 57.2%
  32. Canadá: 57.1%
  33. Equador: 56.8%
  34. África do Sul: 55.9%
  35. EUA: 55.8%
  36. Uruguai: 55.3%
  37. Suíça: 55%
  38. Cabo Verde: 53.2%
  39. Brasil: 52.4%
  40. Jordânia: 51.3%
  41. Nova Zelândia: 50%
  42. Arábia Saudita: 48.8%
  43. Catar: 48%
  44. Curaçao: 47.9%
  45. Escócia: 45.7%
  46. Paraguai: 43.8%
  47. Gana: 41.7%
  48. Bósnia e Herzegovina: 35.5%

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