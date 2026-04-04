DESACREDITADO?
Brasil fica em 39º em ranking de desempenho entre as 48 na Copa
Rendimento da Seleção Brasileira é pior do que times como Costa do Marfim e República Tcheca
Por Marina Branco
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A Copa do Mundo está chegando, e o Brasil tem motivos para se preocupar. Com o ciclo preparatório encerrado, a Seleção Brasileira fica em 39º no ranking de desempenho e tem o pior aproveitamento entre todas as seleções cabeças de chave do torneio.
Desde a eliminação nas quartas de final da Copa de 2022, para a Seleção da Croácia, o Brasil disputou 35 partidas, somando 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 58 gols marcados e 39 gols sofridos.
O aproveitamento é de apenas 52,4%, número que coloca a seleção apenas na 39ª posição entre as 48 classificadas para o Mundial.
Pior entre os favoritos
Entre os cabeças de chave, o contraste é ainda mais evidente. A Seleção Argentina lidera com 83,8% de aproveitamento, embalada por título da Copa América de 2024 e liderança nas Eliminatórias.
Outras seleções também aparecem bem à frente, como a Espanha, com 81,2%, a França, com 71,9%, e a Inglaterra, com 72,6%. O Brasil, por outro lado, supera apenas nove seleções classificadas no ranking geral de desempenho.
Desempenho na América do Sul
Mesmo enfrentando adversários semelhantes nas Eliminatórias, o Brasil ficou atrás de várias seleções da CONMEBOL. Na América Latina, a Argentina tem 83,8% de aproveitamento, a Colômbia tem 66,7%, o Equador tem 56,8% e o Uruguai tem 55,3%.
A campanha terminou com a Seleção Brasileira apenas na quinta colocação, com 28 pontos, desempenho abaixo até do ciclo de 2002, ano do penta, quando havia sido terceira.
Ciclo anterior
Em relação ao período pré-Copa de 2022, o contraste é grande. Sob comando de Tite, o Brasil teve 50 jogos, 37 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas, somando 80,7% de aproveitamento, o que marca uma queda de 28,3% para a Copa de 2026. Além disso, foi campeão da Copa América de 2019 e líder das Eliminatórias.
No entanto, mesmo com desempenho abaixo, o Brasil segue como cabeça de chave e uma das seleções mais respeitadas do torneio, precisando provar em campo que pode transformar um ciclo irregular em uma campanha competitiva na Copa.
Ranking de aproveitamento:
- Argentina: 83.8%
- Marrocos: 82.4%
- Espanha: 81.2%
- Japão: 80.2%
- Senegal: 75.4%
- Irã: 74.4%
- Argélia: 74%
- Portugal: 72.8%
- Inglaterra: 72.6%
- França: 71.9%
- Áustria: 70.4%
- Uzbequistão: 69.7%
- Colômbia: 66.7%
- Austrália: 66.7%
- Costa do Marfim: 66%
- Noruega: 65.6%
- Egito: 65.3%
- Croácia: 64.8%
- Coreia do Sul: 64.3%
- Holanda: 63.2%
- Alemanha: 62.4%
- Turquia: 62.2%
- Bélgica: 62%
- República Tcheca: 61.9%
- RD Congo: 61.6%
- Iraque: 60.4%
- Tunísia: 60.1%
- México: 59.3%
- Haiti: 58.8%
- Suécia: 58.1%
- Panamá: 57.2%
- Canadá: 57.1%
- Equador: 56.8%
- África do Sul: 55.9%
- EUA: 55.8%
- Uruguai: 55.3%
- Suíça: 55%
- Cabo Verde: 53.2%
- Brasil: 52.4%
- Jordânia: 51.3%
- Nova Zelândia: 50%
- Arábia Saudita: 48.8%
- Catar: 48%
- Curaçao: 47.9%
- Escócia: 45.7%
- Paraguai: 43.8%
- Gana: 41.7%
- Bósnia e Herzegovina: 35.5%
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