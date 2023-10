Brasil goleia Bolívia e segue invicto na Copa América de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino venceu mais uma partida na CONMEBOL Copa América de Futsal da categoria. Nesta quarta-feira, 27, o Brasil massacrou a Bolívia por 14 a 0, mantendo a liderança do Grupo B no torneio. Os gols da partida foram anotados por Emilly (3), Luana (3), Amandinha (2), Jessika (2), Diana, Luciléia, Débora Vanin e Dinha.

A equipe feminina brasileira teve um início avassalador na competição, estreando com uma goleada de 13 a 1 sobre o Equador. Em seguida, venceram a Venezuela com um placar de 7 a 0. No terceiro confronto da Seleção, destacaram-se Emilly e Luana, cada uma marcando três gols na partida. Este também foi o primeiro jogo da goleira Jozi na Copa.

A Seleção voltará a jogar amanhã, às 16h, contra o Paraguai, no último confronto da fase de grupos.