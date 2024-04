Brasil goleia Equador no quadrangular do Sul-Americano feminino Sub-17 | A TARDE

A seleção brasileira estreou com goleada no quadrangular final do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17. Na noite desta segunda-feira, 25, o time verde e amarelo aplicou 4 a 0 no Equador. A partida foi realizada no Estádio CARFEM, em Ypané, no Paraguai.

Os gols do Brasil foram marcados por Giovanna Waksman (que fez três) e Francine, que fechou os trabalhos indo as redes nos acréscimos. Vale salientar que o Brasil se classificou para o quadrangular final como líder do Grupo B, e vinha de vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia.

A técnica Simone Jatobá escalou Clara; Helô Camargo (Baccan), Sofia, Ana Elisa (Mazzotti), Alice (Gadoti); Larissa (Myka), Francine, Giovanna Waksman; Aninha, Kalena (Barretto) e Juju Harris.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 28, contra a Colômbia, às 18h.