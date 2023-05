Brasil lidera suspeita de fraudes, diz empresa que trabalha para CBF

Consultoria estrangeira que acompanha possibilidades de fraudes em 400 casas de apostas pelo mundo e que já prestou serviços para a CBF e para algumas entidades estaduais, a Sportradar afirmou que o Brasil foi o líder do ranking de suspeita de fraudes em apostas online no ano de 2022, com 152 casos.

Completam a lista a Rússia, com 92 casos suspeitos; República Tcheca, com 56; Cazaquistão, com 43; China, com 41; Grécia, com 40; e Argentina, com 39.

O critério usado para tratar um caso como suspeito é o aumento súbito do volume apostado em um jogo, o que gera a necessidade de investigação. Com informações do G1.