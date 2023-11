Brasil se consolida no 2º lugar do quadro de medalhas; EUA é líder | A TARDE

Os Estados Unidos se isolaram ainda mais no primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 com 84 medalhas de ouro, enquanto o Brasil se consolidou na segunda colocação com 39 medalhas de ouro, quatro a mais que o Canadá, que está em terceiro com 35, assim como o México (4º).

Ainda nesta quinta-feira, 2, a delegação brasileira pode ganhar mais alguns ouros, principalmente nas modalidades do atletismo, seja o revezamento 4x100 ou salto com vara, nado artístico, boliche, esgrima, luta e triatlo.

Confira o quadro de medalhas:

Quadro de medalhas do Pan após o fim da quarta-feira | Foto: Divulgação @TimeBrasil