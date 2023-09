Brasil surpreende e vence o Canadá na Copa do Mundo de Basquete

A Seleção Brasileira surpreendeu, na manhã desta sexta-feira, 1º, após vencer a equipe do Canadá, pelo placar de 69 a 65, na 2ª fase da Copa do Mundo de Basquete.

Considerado um dos favoritos à conquista do torneio, os canadenses largaram atrás no primeiro quarto, mas atropelaram o Brasil na etapa seguinte e fecharam a primeira metade da partida na frente, pelo placar de 37 a 28.

No 'segundo tempo', o Brasil conseguiu tirar a diferença. Em um terceiro quarto bastante apertado, o time verde e amarelo terminou na frente e, após uma excelente etapa final, ultrapassou a equipe da América do Norte.

O cestinha para a Seleção Brasileira foi o ala Bruno Caboclo, que marcou um total de 19 pontos. Já para o Canadá, o maior pontuador ficou por conta do ala-armador do Ocklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 23 pontos.

Com o resultado da partida, o Brasil larga na frente no Grupo L, empatado com a Letônia, ambos com sete pontos. Canadá e Espanha ainda não venceram na segunda fase.

Em duelo de líderes, o próximo compromisso da equipe verde e amarelo é justamente contra o país do norte da Europa. Brasil e Letônia se enfrentam neste domingo, 3, às 6h45, na Indonesia Arena.