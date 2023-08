Brasil termina revezamento na 6ª colocação no Mundial de águas abertas

Nesta quinta-feira, 19, ocorreu o encerramento da disputa da natação em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. O clímax da competição foi o esperado revezamento 4x1,5km, onde o Brasil ficou na sexta colocação. Os atletas que compuseram o time foram a baiana Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut, Diogo Villarinho e Alexandre Finco. A coroa de campeã foi conquistada pela Itália, seguida por Hungria e Austrália, que subiram ao pódio com mérito.

Na prova, a equipe brasileira adotou uma estratégia diferenciada ao colocar suas mulheres no início do revezamento. Ana Marcela Cunha, a campeã olímpica, foi a primeira a entrar na água e concluiu sua parte em sétimo lugar. Enquanto isso, as equipes que optaram por abrir com homens dominaram as primeiras colocações, com a Espanha em primeiro, seguida pela China em segundo e a Coreia do Sul em terceiro.

Durante a segunda fase do revezamento, a equipe brasileira optou por utilizar seus atletas masculinos. Diogo Villarinho foi o primeiro a mergulhar e conseguiu manter a equipe na nona posição. Em seguida, foi a vez de Alexandre Finco entrar na água, realizando uma grande prova conseguiu ganhar algumas posições para a equipe, finalizando a prova na sexta colocação.