Brasil vence 6ª partida e segue invicto na Liga das Nações | A TARDE

O Brasil mantém seu desempenho impecável na Liga das Nações! Enfrentando a Holanda nesta quinta-feira, 30, a seleção brasileira teve um momento de tensão ao perder o controle no segundo set, mas logo se reergueu. O resultado final foi uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/20 e 25/18. Destaque para Ana Cristina, que foi a maior pontuadora do jogo, contribuindo com 19 pontos, sendo 17 de ataques.

Com essa sexta vitória, o Brasil assume a liderança da Liga das Nações, somando 17 pontos. No entanto, para manter essa posição, precisa torcer contra a Polônia, que também tem um aproveitamento de 100% e enfrentará a Coreia do Sul às 14h30 (horário de Brasília).

O jogo

O primeiro set transcorreu de forma tranquila para o Brasil, que abriu uma vantagem confortável desde o início e se beneficiou dos erros cometidos pela Holanda, vencendo por 25 a 17. Ana Cristina se destacou no ataque, acumulando cinco pontos.

Já o segundo set apresentou uma reviravolta completa. As holandesas se mostraram mais consistentes, enquanto o Brasil viu seu desempenho cair drasticamente, chegando a ficar 11 pontos atrás. Apesar de uma recuperação parcial, a vantagem da equipe europeia prevaleceu, resultando em uma vitória holandesa por 25 a 20.

No terceiro set, o Brasil conseguiu retomar o controle da partida, com destaque para sua performance no bloqueio e nas viradas de bola. A equipe brasileira abriu uma vantagem significativa e conseguiu administrá-la até o final, encerrando a parcial com um placar de 25 a 20.

Com a confiança recuperada após a vitória anterior, o Brasil dominou o quarto set desde o início, ampliando gradualmente sua vantagem e não dando chances à Holanda. Destaque para o bloqueio e para o passe, que se mostraram mais eficientes ao longo da partida. O set terminou com um placar de 25 a 18 para o Brasil.

Próximo duelo

A próxima partida do Brasil será um desafio difícil. Na madrugada de sexta para sábado, a partir de 1h30 (horário de Brasília), a equipe enfrentará a Itália, que busca uma vaga nas Olimpíadas e está completa para a segunda etapa da Liga das Nações.

