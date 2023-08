Brasil vence a França e vai à semifinal da Copa do Mundo

A equipe de futebol do Brasil conquistou mais uma vitória na Copa do Mundo para jogadores com deficiência visual, que está acontecendo em Birmingham, na Inglaterra. Nesta terça-feira, 22, a Seleção Brasileira venceu a França com um placar de 1 a 0, em um confronto válido pelas quartas de final do torneio. Agora, os brasileiros se preparam para enfrentar a China, visando garantir um lugar na grande final da Copa do Mundo.

O gol marcado pelo Brasil foi de Nonato no segundo tempo, pegando o rebote do goleiro e garantindo a vaga para a semifinal da seleção.

Na próxima fase, o Brasil vai encarar a China, que ganhou também nesta terça-feira, do Japão por 1 a 0 e garantiu seu lugar na semifinal da competição. Na outra chave do torneio, a Colômbia venceu o Irã por 2 a 1 e vai enfrentar a Argentina, que derrotou a Itália por 1 a 0.