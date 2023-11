Brasil vence Argentina por 3 sets a 0 e garante ouro no vôlei | A TARDE

O Brasil garantiu o ouro no vôlei masculino ao vencer a Seleção da Argentina por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/13 e 25/22. A conquista do lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos veio após 12 anos de jejum, levando o Time Brasil de volta ao topo da modalidade.

Os hermanos iniciaram o confronto de forma superior, chegando a abrir até quatro pontos de vantagem no primeiro set. Entretanto, o Brasil conseguiu uma recuperação e virou a parcial, fechando o set em 25/23. Embalados pelo bom momento, a seleção verde e amarela iniciou o segundo momento com Darlan no saque, chegando a abrir até cinco pontos à frente. O set seguiu positivo para a equipe brasileira, que, aos poucos, abriram 12 pontos de vantagem e fecharam o set em 25/13. Para encerrar a vitória e voltar o topo, o Brasil manteve a intensidade e administraram o resultado, fechando o último set de vôlei desta edição do Pan em 25/22.

Os destaques da equipe brasileira foram o central Judson Nunes, com 14 pontos: oito de ataque, quatro de bloqueio e um ace, e o oposto Darlan com 14 acertos (doze de ataque e dois aces). O levantador Matheus Brasília também fez uma ótima partida, com uma boa distribuição dos ataques brasileiros.

O resultado do confronto leva a Seleção Brasileira ao topo do ranking , empatado com Cuba, que também soma 5 ouros. Na sequência vem a equipe dos Estados Unidos com quatro ouros, enquanto a Argentina é tricampeã da competição.