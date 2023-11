Brasil vence Inglaterra na Copa do Mundo sub-17 e se classifica | A TARDE

A Seleção brasileira de futebol venceu a Inglaterra por 2x1 e conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo sub-17. O futuro do futebol brasileiro ficou com a segunda colocação do grupo C, atrás somente da Inglaterra, que se sobressaiu no critério de saldo de gols (+10), enquanto a amarelinha ficou com 9.

Na última rodada do Mundial, que ocorre na Indonésia, o Brasil venceu com gols de Kauã Elias e Da Mata, enquanto os ingleses descontaram com Ndala de pênalti.

Um dos destaques da vitória foi o volante Sidney, jogador do Bahia, que novamente foi titular e atuou os 90 minutos do confronto.

Ao conquistar 6 pontos e 9 de saldo, a seleção amarelinha enfrentará o Equador nas oitavas. Os sul-americanos ficaram na 2ªposição do Grupo A, somando 5 pontos e 4 gols, enquanto o primeiro lugar ficou com o Marrocos, com 6 pontos.

O confronto será no dia 20 de novembro, às 5h30 (horário de Brasília), no Estádio Manahan, em Suracarta.