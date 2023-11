Brasil vence México e mantém 100% no vôlei masculino | A TARDE

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino conquistou a sua segunda vitória nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na tarde desta terça-feira, 31, após aplicar 3 sets a zero no México, com parciais de 25/13, 25/15 e 25/20. Desta forma, estando com 100% de aproveitamento, a vaga para as semifinais está muito próxima, sendo necessário só mais uma vitória no torneio.

O confronto da terceira rodada será contra a Seleção de Cuba, na próxima quarta-feira, 1 de novembro.

O Brasil iniciou a partida sem muitas surpresas, igualando a escalação da primeira rodada, contra a Colômbia. Matheus Brasília, Darlan, Honorato, Adriano, Judson, Otávio e o líbero Maique foram os titulares. Os brasileiros conseguiram boas atuações individuais e coletivas, ganhando o primeiro e o segundo set com bastante folga e sem sustos. Na última parcial, os mexicanos conseguiram crescer, mas nada tão preocupante, de forma que a seleção verde e amarela conseguiu atingir os 25 pontos primeiro, novamente.

O destaque do jogo foi Darlan, que marcou 15 pontos, mais do que qualquer outro no confronto. O atleta de 21 anos também conseguiu marcar três pontos de ace no primeiro set, uma ferramenta dominada pelo jogador. Em seguida veio o central Judson, que somou 10 pontos, sendo seis de ataque, três de bloqueio e um de saque.

Com duas vitórias cada, o confronto entre Brasil e Cuba definirá o classificado para as semifinais, enquanto o perdedor enfrentará o ganhador de México x Colômbia, que ainda não venceram, para uma espécie de quartas de final ou repescagem.