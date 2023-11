Brasil vence no vôlei feminino e avança à semifinal do Pan | A TARDE

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu Porto Rico por 3 sets a 0, na Arena Parque O’Higgins, em Santiago, no Chile, em partida pela última rodada do Grupo A. Com a vitória, o Brasil garantiu uma vaga na semifinal.

A seleção precisava vencer apenas um set para conseguir a primeira colocação do Grupo A. Enquanto os líderes avançam direto à semifinal, segundos e terceiros se enfrentam nas quartas.

No início, a seleção dominou os dois primeiros jogos da competição e não ficou atrás no placar em nenhum momento do primeiro set. Sabrina anotou sete pontos no começo, com três bloqueios e um ace.

No entanto, o segundo tempo não foi tão bom. As brasileiras pareciam menos concentradas e cometeram mais erros. O técnico Paulo Coco precisou acionar as protagonistas do time no fim.

No terceiro set, a seleção não perdeu nenhuma parcial no Pan e fechou a primeira fase com 15 pontos, cada vitória por 3 a 0 vale 5.

Sabrina fez 17 pontos. Já Maiara Basso e Lorena anotaram 10 pontos cada uma. A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira, 25.

A definição de segundo e terceiro colocados do Grupo A acontecerá após a partida entre Argentina e Cuba, às 13h30 (horário de Brasília). A seleção porto-riquenha já garantiu vaga nas quartas de final.