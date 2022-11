Brasil vence os Estados Unidos e encerra jejum sobre os americanos

A Seleção Brasileira de basquete findou nesta sexta-feira, 11, um jejum de sete anos ao derrotar os Estados Unidos, por 94 a 79, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O triunfo sobre os americanos encerra a sequência negativa de três jogos sem vencer, além de também adiar a possibilidade norte-americana de conseguir a classificação antecipada para o Mundial da modalidade.

Com isso, o time verde e amarelo segue na briga pelo segundo lugar do grupo F e continua em busca de uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Os três primeiros colocados de cada chave se classificam, além do melhor quarto lugar dos dois grupos.

O Brasil volta à quadra nesta segunda-feira, às 23h30, horário de Brasília, contra o México, que também luta pela vice-liderança do Grupo.