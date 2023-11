Brasil vence Porto Rico e avança às semis do basquete com 100% | A TARDE

A seleção brasileira de basquete masculino conquistou a sua terceira vitória nos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile, e consequentemente a vaga direta para as semifinais. A vitória veio sobre Porto Rico por um placar de 72 x 69 em um confronto para lá de intenso, sendo o mais equilibrado do Brasil na fase de grupos.

A partida ocorreu nesta quinta-feira, 2, e também contou com uma má notícia: a lesão do jogador Didi Louzada, do Flamengo, que sofreu uma entorse no tornozelo.

O destaque positivo da seleção verde e amarela foi o Lucas Dias, que marcou 17 pontos, enquanto Danilo Fuzaro somou 15 pontos. O cestinha do jogo foi o porto-riquenho Brandon Boyd, com 18 pontos.

O Brasil iniciou a partida com uma boa vantagem, aproveitando as brechas da equipe porto-riquenha, o que parecia iniciar mais uma vitória tranquila no torneio. Entretanto, os adversário não demoraram para entrar no jogo e logo encostaram no placar.

Ao fim do segundo quarto, em um momento de instabilidade dos brasileiros, a Seleção de Porto Rico conseguiu marcar pontos e virar, fechando o primeiro tempo em 36 a 32 no placar.

Entendendo que a vitória não viria de forma fácil, a postura do Brasil mudou na volta do terceiro quarto, forçando mais arremessos e fechando a defesa, impossibilitando o ataque adversário. Desta forma, a terceira parcial foi positiva, vencendo por quatro pontos, deixando o placar em 53x53.

A virada veio no último quarto, quando o desempenho defensivo possibilitou que os Porto-riquenhos não marcassem mais do que 16 pontos, enquanto os brasileiros somaram 19, vencendo o confronto.

Nas semifinais, o confronto será contra a Seleção da Venezuela, às 20h, nesta sexta-feira, 3. O jogo terá transmissão no Canal do Time Brasil e da CazéTV.