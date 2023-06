Brasileirão Série D: Jacuipense goleia e entra na briga pelo G-4

O Jacuipense entrou em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro e goleou diante do seu torcedor. Na noite desta quinta-feira, 8, o Leão do Sisal aplicou 4 a 1 no Cruzeiro-AL, no estádio Eliel Martins, em jogo válido pela 6ª rodada da primeira fase.

Os gols do jogo foram marcados por Fábio Bahia, Thiaguinho, William e Fábio Matos. Já Júnior Gomes fez o gol do time alagoano. Com o resultado, o time do técnico Jonilson Veloso soma oito pontos e ocupa a 5ª colocação, atrás do Bahia de Feira, que tem um ponto a mais e é o primeiro time no G-4.

O próximo desafio do Jacupa será fora de casa. O time de Riachão do Jacuípe visita o Falcon-SE, na Arena Batistão, em Aracaju, marcado para o próximo domingo, 8, ás 16h.