Brigando contra o Z-4, Bahia segue a espera de Caully

Em fase final de recuperação, Cauly já está gerando expectativa para o torcedor tricolor, que espera contar com o meia na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar de ainda não ter voltado a compor o elenco nos treinos coletivos, o atleta já está em processo de transição, realizando trabalhos na academia e no campo do CT Evaristo de Macedo.

O meia está desde o dia 27 de agosto no departamento médico após sentir dores no joelho direito durante o confronto diante do Botafogo, quando saiu derrotado por 3x0. Desta forma, o meia esteve ausente nas partidas contra o Vasco, Coritiba e Santos, e também deverá ser desfalque no jogo diante do Flamengo, no sábado, 30, no Rio de Janeiro.

Somando 3 jogos fora, Cauly ainda não jogou sob comando de Rogério Ceni, que garantiu a importância do jogador nesta reta final de campeonato.

"Contamos com o seu retorno". afirmou o técnico da equipe tricolor

Com a ausência de Cauly, Léo Cittadini e Thaciano fizeram a função de meia, no empate contra contra o Vasco e na Vitória sobre o Coritiba e derrota para o Santos, respectivamente. Entretanto, Cittadini não está mais a disposição de Ceni, por conta de uma torsão no tornozelo e segue se recuperando no DM.

Números na Série A

O camisa 8 é líder em em participações diretas em gols, somando seis ao todo, e também é o que mais finaliza certo dentro do elenco tricolor. Sem Cauly, o Bahia soma um aproveitamento de 42% no Campeonato Brasileiro, demonstrando a importância para o setor criativo do Esquadrão. No quesito assistências, o meia está atrás somente de Suárez, do Grêmio, e Hulk, do Atlético-MG, com seis, e de Gerson, Arrascaeta, Lucas Evangelista e Reinaldo, com cinco. Notando que, todos os jogadores acima de Cauly são de equipes que estão entre os nove melhores colocados.

Além das assistência, o jogador também é destaque no setor ofensivo, somando 14 finalizações, uma média de 0.70 por jogo. O meia está atrás de Raphael Veiga com 18, liderando a estatística, Tomás Pochettino, com 17 e Cristaldo e Vitor Bueno, com 15 cada.

Entretanto, apesar do destaque do jogador na equipe tricolor, Rogério Ceni terá este desfalque de peso na partida contra o Flamengo, no sábado, às 16h, no Maracanã. Portanto, para não se complicar na luta contra o rebaixamento, o treinador precisará achar outras soluções, como já teria dito.

"Cauly, não temos certeza se já estará de volta e temos que encontrar soluções", disse Rogério Ceni

O Bahia é atual 16° colocado, primeira equipe fora da Zona de rebaixamento, com 25 pontos, um a mais que o Santos, 17° colocado. Porém, ainda na rodada 24, o Esquadrão corre o risco de entrar no Z4 caso o Vasco ganhe do América- MG, alcançando a marca dos 26 pontos. O confronto entre Vasco e América será na noite desta segunda-feira, às 20h.