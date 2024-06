Brilhando na Europa, jovens talentos pedem passagem na Copa América

Rodrygo é um dos destaques do Real Madrid e da Seleção Brasileira - Foto: Nelson Almeida/AFP

Campeões da Champions, da Premier League e competindo em alto nível na Europa. Vinícius Júnior, Rodrygo, Julián Álvarez, Mac Allister, Luis Díaz, Valverde, entre outros, pedem passagem na Copa América, em mais uma mostra de que o futebol sul-americano é uma fonte inesgotável de jovens talentos.

A lista é extensa, mas já conta com jogadores que nem chegaram a completar 20 anos, como é o caso de Endrick (17 anos), nova estrela do Real Madrid, e do argentino Alejandro Garnacho, destaque do Manchester United aos 19 anos.

Na Copa América, que será disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, a passagem de bastão começará lentamente: Garnacho vai dividir vestiário com o astro Lionel Messi (36 anos), cuja despedida não está muito distante.

Seu companheiro Ángel Di María, também de 36 anos, já anunciou: vai se aposentar da seleção argentina após a Copa América.

A 'Albiceleste' fará uma transição mais organizada e natural do que o Brasil, que por lesões e problemas extracampo não conseguiu ter em Neymar uma referência para os mais jovens.

Com desempenho muito abaixo do esperado, a Seleção ocupa apenas a sexta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior não convocou para a Copa América nomes que estiveram no Mundial de 2022, como Neymar (lesionado), Casemiro, Richarlison, Antony e Gabriel Jesus.

Rodrygo e Vini Jr., campeões da Champions pelo Real Madrid, são os encarregados de liderar a Seleção, campeã da Copa América em 2019 jogando em casa.

"Temos uma competição que demanda um longo tempo juntos. Essa equipe vai ter condição de adquirir tudo que imaginamos que possa vir a acontecer. Espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso por um equilíbrio da equipe e a melhor performance possível", afirmou Dorival ao divulgar a lista de convocados para a Copa América.

- Uruguai e Colômbia em renovação; Chile com problemas -

Também titular absoluto no Real Madrid, o meia Federico Valverde (25 anos) assume a liderança na renovação da seleção uruguaia, comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa e cuja referência é o atacante Luis Suárez.

Mas a 'Celeste' não conta apenas com Valverde: o atacante Darwin Núñez (Liverpool) e o meia Rodrigo Betancur (Tottenham) são outros nomes de destaque no futebol europeu.

A Colômbia também é uma seleção que vem fazendo uma transição gradual, mesclando jogadores experientes como James Rodríguez e Juan Fernando Quintero com atacantes mais jovens de alto nível, em especial Luis Díaz (Liverpool).

Uma tarefa que está sendo executada com êxito pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, discípulo de José Pekerman, especialista na gestão de jovens.

Por outro lado, o também argentino Ricardo Gareca enfrenta muitas dificuldades na busca por substitutos para os campeões da "geração de ouro", Arturo Vidal e Alexis Sánchez, pilares dos dois únicos títulos do Chile na Copa América, em 2015 e 2016.

A Copa América 2024, que será disputada por dez seleções sul-americanas e seis da Concacaf, terá em ação jogadores em plena evolução e credenciados para herdar os papeis de Messi, Neymar, Suárez e James.