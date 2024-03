"Caganeira da peste", brinca ex-jogador do Bahia após partida | A TARDE

Um ex-jogador do Bahia chamou a atenção nas redes sociais nesta terça-feira, 12. O volante Lucas Falcão, que atualmente defende o CRB, precisou enfrentar um problema intestinal para ficar em campo no duelo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.

O jogador foi substituído apenas aos 37 minutos da etapa final e brincou com a situação nas redes sociais: “caganeira da peste”. Seguidores também entraram na brincadeira: “pelo menos não fez nenhuma cagada”. Até o perfil oficial do clube interagiu com a situação: “Esse cara não existe, véi”

Caganeira da peste 😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/SUauFPNnXG — Lucas Falcão (@Falcao1998F) March 13, 2024

Jogando no estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Athletic por 2 a 0 com gols de Anselmo Ramon e Gegê, ambos ex-Vitória. Com o resultado, a equipe avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.