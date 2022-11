Caio Castro sofre acidente durante GP do Brasil em São Paulo

O ator e também piloto Caio Castro sofreu um acidente neste domingo, 13, durante o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo. Atuando pela Porsche Carrera Cup, ele perdeu o controle do carro logo na primeira volta, após se chocar com Mascarello. Em seguida, Caio acabou batendo com força na barreira de proteção.

Informações iniciais indicam que Caio Castro saiu andando após o acidente, mas ainda não se sabe o estado de saúde dele. O ator já corre como piloto profissional há 9 anos e ingressou na Porsche Carrera Cup no ano passado.

A prova aconteceu antes do GP do Brasil da Fórmula 1, também em Interlagos, em São Paulo, que teve início às 15h deste domingo, 13.

