Campanha pede que torcedores não joguem cerveja nos outros

Vibração pra cima, sim. Copo pra cima, não! Com esse frase, a Arena Fonte Nova vai realizar a campanha educativa para que o público não jogue bebida, principalmente cerveja, para o alto em jogos. A ação terá início no domingo, 03, na partida entre Bahia e Vasco, e terá continuidade nos próximos jogos realizados na Arena, com o objetivo de conscientizar os torcedores sobre a prática, que incomoda e agride as pessoas, de zelar pelo conforto e integridade física dos espectadores, bem como de informar sobre as sanções cabíveis para quem pratica esses atos.

Serão realizadas ativações nas redes sociais da Arena e nos jogos haverá distribuição de panfletos informativos, além de comunicação nos espaços. O ponto alto será a divulgação de um vídeo com imagens reais de momentos em que bebidas são lançadas, propositalmente, no público, com depoimentos reais de torcedores. O material conta, ainda, com a participação de personalidades como o humorista Renato Piaba e os jogadores Esporte Clube Bahia, Kanu e Thaciano, que alertam sobre os transtornos causados por essas ações.



A campanha tem como base o artigo 158 da Lei Geral do Esporte, publicada em 14 de junho de 2023, que fala sobre as condições de acesso de permanência do espectador nos estádios, que determina: “não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo”. Inicialmente, a campanha será educativa e informativa, mas a Arena vai realizar um monitoramento em todos os jogos, para uma possível aplicação das sanções, de acordo com a lei. “Queremos estimular a convivência pacífica entre os torcedores. A celebração é essencial nas partidas de futebol, mas isso deve acontecer com respeito e sem causar incômodo. Contamos com a colaboração de todos”, destaca Alexandre Gonzaga, diretor comercial da Arena Fonte Nova.