Campeão da Libertadores rasga elogios a meio de campo do Bahia | A TARDE

O ex-jogador e comentarista, Paulo Nunes, rasgou elogios ao meio de campo do Bahia em um programa do Sportv na noite da última segunda-feira, 29. O campeão da Libertadores com Grêmio e Palmeiras afirmou que o setor formado por Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly e Everton Ribeiro está no Top 3 do país.

"O Grêmio teve dificuldade em entender como joga esse meio de campo do Bahia. Na minha opinião, se não é o melhor, é um dos três melhores do Brasil, porque se encaixam perfeitamente esses jogadores. Tem jogadores com bom passe, jogadores com força, jogadores com inteligência para jogar", disse o Diabo Loiro no programa Troca de Passes, do SporTV.

"Tem o Cauly que, quando está bem, é difícil você marcá-lo. O Grêmio não entendeu isso. O Renato até tentou trazer mais quatro jogadores do meio-campo, com Dodi, com o Du Queiroz, trazendo o Edenilson para tentar fechar esse meio, mas ele não conseguiu, até porque chegou agora também. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo", completou.

Agora, o Bahia colocará seu meio de campo de elite à prova diante do Criciúma nesta terça-feira, 30, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.