Campeonato Baiano: Confira a escala de arbitragem da 3ª rodada | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol divulgou nesta segunda-feira, 22, a escala de arbitragem para os jogos da terceira rodada do Campeonato Baiano 2024. As partidas irão movimentar as cidades da capital e do interior.

O sorteio para a escolha dos profissionais envolvidos nos cinco jogos foi realizado na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJDF/BA).

O evento contou com a presença de Jailson Macêdo Freitas, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (CEAF/BA) do Secretário do TJDF/BA, Roberto Araújo, e da funcionária da FBF, Nayane Queiroz.

Confira a escala de arbitragem da 3ª rodada do Baianão:

23/01 - Itabuna x Bahia de Feira

Local: Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 16h

Árbitro: Edvan Lima Silva

Assistentes: Antonielson Jesus da Silva e Bruno da Paixão

4º árbitro: Fábio Dos Santos Nobre

24/01 - Bahia x Jacobina

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h15

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento

4º árbitro: Marcelo Jesus dos Santos

24/01 - Barcelona de Ilhéus x Vitória

Local: Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto

4º árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição

25/01 - Juazeirense x Jéquié

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 19h15

Árbitro: Reinaldo Silva de Santana

Assistentes: José dos Santos Amador e Jonas de Jesus Anunciação

4º árbitro: Moisés Bispo de Jesus

25/01 - Jacuipense x Atlético de Alagoinhas

Local: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe, às 19h15

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José Carlos Oliveira Pereira

4º árbitro: Walacy Roberto de Melo Santos