Campeonato Baiano de Basquete acontece neste final de semana

Neste final de semana, vai acontecer mais uma rodada das finais do Campeonato Baiano de Basquete. As categorias adulto e as bases masculino e feminino vão disputar, em Salvador e na cidade de Luís Eduardo Magalhães, mais uma etapa das finais.

Em LEM, no oeste do estado, os times da região nas categorias sub-16, sub-18, sub-23 e adulto masculino também entram em quadra para as fases iniciais e finais. Com as partidas neste sábado, 5, e neste domingo, 6, ao todo, 12 equipes participam.



Já em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Ginásio do CIE (Arembepe), acontecerá as disputas do terceiro lugar e finais das categorias adulto (masculino e feminino) e também do sub-23 feminino. As partidas acontecem no sábado, 5, a partir das 8h30.

Leão em quadra

Destaque do fim de semana, são as equipes do EC Vitória, que buscam conquistar as categorias adulto, masculino e feminino, as equipes vão jogar contra a Associação Atlética da Bahia (AAB) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Em Julho deste ano, o Vitória foi campeão da segunda etapa da Liga do Nordeste e vai em busca de mais um troféu do Campeonato Baiano para colocar na prateleira.