Campeonato Baiano de Remo começa neste fim de semana, em Salvador

A raia dos Tainheiros, na Praia da Ribeira, receberá a primeira etapa do Campeonato Baiano de Remo. A competição, organizada pela Federação Bahiana de Remo, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), está marcada para as 10h de domingo, 27.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Federação Bahiana de Remo, Adroaldo Mendonça Jr., comentou que a etapa devia ter acontecido no primeiro semestre, mas que a expectativa para a realização da competição está enorme.

“A gente está fazendo uma festa na regata, não só o remo em si, mas a estrutura que a gente monta é para atrair o público. Vão ter algumas atividades de lazer, nós vamos ter um grupo de samba que se apresenta após a regata. Vai ser uma festa boa, a previsão é de sol, um dia bonito e muito remo nas águas dos Tainheiros”, disse Adroaldo.

A competição é uma tradição na Ribeira, e terá a participação de cerca de 100 atletas de clubes como Vitória, São Salvador, Santa Cruz e Península, em disputas de dez provas nos naipes masculinos e femininos.