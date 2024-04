Campeonato Baiano Sub-20: Confira os jogos da 2ª rodada | A TARDE

A bola vai rolar para 2ª rodada do Campeonato Baiano Sub-20 2024. As partidas irão movimentar praças esportivas na capital e no interio do estador. A rodada será aberta nesta quarta-feira, 20, e será complementada no sábado, 22, e domingo, 23.

Três jogos serão disputados nesta quarta. O Ypiranga recebe a visita do Atlético de Alagoinhas, na Vila Canária. O mais querido estreia em casa na competição, enquanto o Carcará foi goleado por 4 a 0 pelo Bahia, no Carneirão. Em busca de recuperação, Catuense e Bahia de Feira se enfrentam no Carneirão, eme Alagoinhas. O Catuca foi superado por 3 a 0 para o Jacuipense. Já o Tremendão foi goleado por 4 a 2 para a Juazeirense, em casa.

Camaçariense e Vitória abrem as partidas de sábado, 23, em Pituaçu. O Leão da Barra venceu o Jacobina por 3 a 0. O Dragão Baiano empatou com o SSA FC por 2 a 2. No José Rocha, o Jacobina encara o Estrela de Março. O Jegue da Chapada vem de revés por 3 a 0 para o Vitória. O Estrela estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Leônico.



No Waldomirão, Jequié e Vitória da Conquista fazem mais um confronto entre equipes do interior. O Jipão vai entrear contra o Itabuna, em jogo que fecha a primeira rodada, nesta quarta, 20. O Bode goleou o Barcelona por 4 a 1. No Sul do estado, Barcelona de Ilhéus e Grapiúna fazem clássico local precisando somar os primeiros pontos. O Aurinegro perdeu para o Conquista FC por 3 a 2, em Barro Preto.

Campeonato Baiano Sub-20 - 2ª rodada

Ypiranga x Atlético de Alagoinhas - 20/03 (quarta-feira), às 15h (Estádio Galdino Leite, em Salvador)

Catuense x Bahia de Feira - 20/03 (quarta-feira), às 15h (Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas)

Bahia x Jacuipense - 20/03 (quarta-feira), às 15h (Estádio de Pituaçu, em Salvador)

Camaçariense x Vitória - 23/03 (sábado), às 9h (Estádio de Pituaçu, em Salvador)

Jacobina x Estrela de Março - 23/03 (sábado), às 15h (Estádio José Rocha, em Jacobina)

Jequié x Vitória da Conquista - 23/03 (sábado), às 15h (Estádio Waldomiro Borges, em Jequié)

Barcelona x Grapiúna - 23/03 (sábado), às 15h (Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus)

Conquista FC x Itabuna - 23/03 (sábado), às 15h (Estádio Edvaldo Flores, Vitória da Conquista)

Leônico x SSA FC - 24/03 (domingo), às 15h (Estádio Edvaldo Costa Santos, em Lauro de Freitas)