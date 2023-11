Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar começa nesta segunda-feira | A TARDE

A Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, recebeu na noite deste domingo, 19, a cerimônia de abertura do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17. Com a presença de 18 estados mais o Distrito Federal, as delegações foram apresentadas.

Além da Arena, os jogos da competição serão realizados a partir desta segunda-feira, 20, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador e no Ginásio do SESI, em Simões Filho.

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Vicente Neto, celebrou o fato de a Bahia receber a primeira edição do evento.

“Gostaria de agradecer a presença de tantos estados do país aqui conosco na Bahia. Esses jovens vieram de muitos locais distantes na expectativa desse evento, que só foi possível acontecer porque o Ministério do Esporte assumiu o compromisso e o Governo da Bahia abraçou a ideia. Nós sabemos a importância que temos em estar hoje neste congraçamento para concretizar esse sonho aqui na Bahia”, pontuou Vicente.

Programação

Os jogos das fases de grupos das categorias A, B e C dos naipes femininos e masculinos acontecem desta segunda-feira, 20, até a quarta-feira, 22, seguindo pelas quartas de final, semifinais e finais nos três dias seguintes. A partir das 9h, os três equipamentos recebem os mais de 500 atletas do evento com a parceria da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).