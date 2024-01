Capitão do Jacobina projeta campanha histórica do Jegue no Baianão | A TARDE

Com reforços que aumentam a expectativa da torcida, o Jacobina está pronto para estrear no Campeonato Baiano neste domingo, 14, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro. Novo capitão do Jegue, João Paulo, zagueiro de 35 anos, bateu um papo exclusivo com o Portal MASSA! e destacou que o elenco está confiante por uma campanha histórica no estadual, com foco em alcançar vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão.

"A expectativa é a melhor possível. A gente fez uma pré-temporada de um mês e dez dias muito forte, quando o professor Alex nos cobrou bastante, juntamente com o Mano na parte física. Os jogadores que vieram são capacitados para estar na primeira liga do Baiano e suprir todas as expectativas do clube, da diretoria, da presidência, para 2024, que é dar o calendário para o clube em 2025, conquistando vaga a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro", destacou o defensor.

Para uma boa estreia neste domingo, o jogador enalteceu a preparação da equipe e almeja os três pontos diante do Bahia de Feira, em Feira de Santana.

"A expectativa é boa, a gente vem de dois amistosos com os adversários também bem fortes e a nossa expectativa é boa, espero aí levar pra Jacobina os três pontos na bagagem", projetou.

Com passagem por diversos times no mundo, o atleta explicou como sua experiência pode ajudar o Jegue nesta edição do Baianão.

"Eu fiquei praticamente sete anos fora do país, no exterior, e pude adquirir um pouquinho de experiência, né? E hoje a gente pode passar um pouco do que a gente aprendeu pros mais jovens, que é a concentração, que é se dedicar, que tudo tem o seu tempo e sua hora certa. É isso aí que a gente procura passar pros mais jovens. E a experiência dentro de campo também, né? Às vezes uma voz de comando até ao conversar com o árbitro, com os juízes ali, com os bandeirinhas nos favorece também! Mas é assim, né? A gente, mesmo com toda a experiência, a cada dia vai aprendendo mais", disparou João Paulo.

O 'capita' ainda contou que já dividiu gramados com alguns de seus atuais companheiros. "Futebol é amplo, mas, ao mesmo tempo, é pequeno. Joguei muitas vezes contra o Luiz Ricardo, na Portuguesa-SP, no Santo André, e joguei junto com o Isaac, lateral direito, no Juventus-SP. É uma experiência sempre boa, né, a gente encontrar os nossos amigos aí de profissão e tá criando aí uma nova história. Se Deus quiser essa história agora com as metas, com os objetivos alcançados aqui no clube".