Caroline Santos conquista medalha de ouro no Mundial, em Baku

Caroline Santos continua a sua impressionante trajetória de sucesso depois de competir no Campeonato Mundial de Taekwondo em Baku. Após conquistar a medalha de prata na categoria até 62kg, Caroline competiu no Bósnia e Herzegovina Open neste domingo, 3. Ela brilhou ao vencer uma atleta alemã e outra sérvia, garantindo assim o primeiro lugar no pódio deste torneio.

No Bósnia e Herzegovina Open, a competição da categoria feminina até 62kg foi composta por apenas sete atletas. Como a principal favorita do torneio, Juma teve a vantagem de avançar diretamente para as semifinais, onde enfrentou e venceu a alemã Kim Kreuzer, garantindo sua vaga na final. Na decisão, seu adversário foi a sérvia Nadja Savkovic, e ela conquistou mais uma vitória para assegurar o título.

Caroline Santos está trilhando um impressionante caminho de sucesso em 2023, com uma série notável de conquistas. Ela começou com a medalha de prata no Campeonato Mundial de Taekwondo, alcançando assim seu segundo pódio mundial, repetindo o feito de 2019. Em junho, continuou brilhando ao conquistar a medalha de ouro no Open da Costa Rica.

No mês passado, Caroline Santos acrescentou mais uma medalha de prata à sua coleção ao competir no Open de Dakar, realizado no Senegal. Antes de chegar à Bósnia e Herzegovina, ela mostrou sua determinação ao conquistar o título no Aberto de Tallin, na Estônia, ao derrotar a nona colocada no ranking mundial.