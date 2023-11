Casa cheia: Bahia anuncia liberação de cota extra de ingressos | A TARDE

O Bahia liberou cota extra de ingressos para a partida contra o São Paulo, que ocorre nesta quarta-feira, 29, às 20h, na Arena Fonte Nova, em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Com essa nova remeça, os tricolores disponibilizaram cerca de 2 mil entradas para o setor sudeste inferior, após acordo com Arena Fonte Nova.

“INGRESSOS ESGO... OPS! Tem novidade de última hora pra Nação! Conseguimos a liberação do setor Sudeste inferior, colado ao campo, após todos os demais acabarem para Bahia x São Paulo.”, comunicou o clube através das redes sociais.

A disponibilidade do setor ocorre depois da comercialização de todos os ingressos que estavam destinados aos tricolores.

Antes da bola rolar, a equipe paulista ocupa a11ª posição, com 0.048% de chance de ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Com a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo já assegurou presença na fase de grupos da Libertadores de 2024 e relaxou no Campeonato Brasileiro da Série A.

Por outro lado, o tricolor baiano precisa do triunfo para se afastar do fantasma da Série B, que segue com 30% de ocorrer, também segundo a UFMG. Com a derrota do Vasco na última terça-feira, 28, o Bahia só depende de si para escapar, podendo somar até 9 pontos na reta final da Série A, chegando aos 50 pontos e garantindo a manutenção na Elite do futebol brasileiro.