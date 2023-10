Cauly vê "futuro brilhante" para projeto do Bahia | A TARDE

Após longos jogos afastado dos gramados, o meia Cauly voltou as boas atuações contra o Goiás, no triunfo por 6x4 no último sábado. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 11, o camisa 8 comentou sobre o bom momento no Campeonato Brasileiro, sendo um dos destaques da competição, e sobre o longo período de treinos até enfrentar o Internacional, no dia 18 de outubro, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

No triunfo de 10 gols marcados, Cauly foi titular e conseguiu agregar duas assistências ao clube e a estatística, se tornando o jogador com mais passes para gols na Série A, com seis ao todo. O desempenho impressionou, já que o meia vinha sem atuar com a equipe tricolor por causa de uma lesão no joelho, e não pareceu fora de ritmo no último sábado. Perguntado sobre o segredo para a boa forma, o camisa 8 afirmou que também se preparou mentalmente.

“Eu acho que não tem segredo. Com certeza esse tempo foi chato, mas quero agradecer a todos os fisioterapeutas que me ajudaram, eu me preparei para voltar bem mentalmente e já visualizando os próximos jogos, me visualizando dentro de campo, mesmo fora dele”

Cauly segue se destacando com a camisa tricolor e tem dado o que falar no território nacional, que já o coloca como um dos destaques do Brasileirão. O atleta afirmou que sempre trabalhou muito e ter esse reconhecimento dos torcedores é muito especial.

“Com certeza é um momento especial. Quero agradecer a todos pelas mensagens e pelo carinho, isso é um motivo de querer continuar. Eu sei que não era tão conhecido mas sempre fui um cara muito dedicado e sempre trabalhei para isso, com certeza ter esse reconhecimento é muito especial, ainda mais no Brasil, o país que eu nasci” comentou o camisa 8

E falando em território nacional, em clima de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Cauly também declarou a vontade de representar a amarelinha dentro de campo como um "objetivo".

“Eu acho que todo menino, quando começou a jogar futebol, sonha com isso. É uma coisa que todo jogador sonha. A realidade pra mim é que eu consiga alcançar objetivo, o coletivo precisa estar bem em nível alto no Brasil, mas com certeza é um objetivo”

“É sempre bom sonhar grande e depois a gente pode ver se realiza ou não” Completou o meia

Além dos bons números individuais, Cauly também colabora para as estatísticas dos companheiros de equipe, proporcionando gols, o que só ajuda o Bahia. Na última partida o camisa 8 deu duas assistências para Everaldo, que marcou um hat-trick, e vinha há muito jogos sem balançar as redes. O meia brincou sobre cobrar um jantar ao companheiro em agradecimento pelos passes e declarou estar feliz com o fim da "zika" do camisa 9.

“Fico feliz pelo Everaldo. Com certeza estava faltando neste momento turbulento, mas a gente vinha continuando, tentando passar confiança e agora vamos trabalhar para que eu possa dar mais assistências e ele possa marcar mais gols”

Cauly estava lesionado desde a partida contra o Botafogo, no dia 27 de agosto, e perdeu confrontos importantes como Vasco, santos e Flamengo, resultados que não foram positivos para o tricolor de aço. Desta forma, perguntado sobre a responsabilidade de ser a referência dentro de campo, o meia afirmou que é importante manter os pés no chão.

“Eu tento ficar com os pés no chão, é o meu natural, e trabalhar, tentar ajudar o grupo cada vez mais. Eu sei da responsabilidade de vestir esta camisa, todos sabem e agora é manter os pés no chão e se dedicar ao máximo para demonstrar isso em campo.”

O próximo confronto do Bahia será no dia 18 de outubro, próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova. Assim, o elenco da equipe tricolor terá um longo período de treinos, visando os três pontos e a distância da zona do rebaixamento. O camisa 8 declarou que o tempo vai ser fundamental.

“Pra mim será muito importante, já que eu não tive uma longa sequência de treinos antes do último jogo. Mas agora com esse tempinho eu vou tentar trabalhar ainda mais essa parte física para voltar ainda melhor” disse o meia



Para finalizar o coletiva, Cauly também comentou sobre os próximos objetivos da equipe tricolor e afirmou enxergar um futuro brilhante no projeto do Bahia.

“Eu sempre falei que quando a proposta foi aceita, eu vim com um sentimento especial, com um objetivo grande e acreditando muito neste projeto. Sempre sonhando com títulos, com gols, assistências, boas atuações e temos que manter os pés no chão. Sabemos que, no futuro, se nos dedicarmos o máximo possível, pode ser muito brilhante com esse projeto. E vamos trabalhar para isso, o futuro vai ser muito bom” finalizou o camisa 8